Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Şengül
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+1 Marlinho), Hamza Gür (Dk. 46 Kasongo), Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Edwin Gyasi (Dk. 37 Araz Abdullayev), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 86 Papa Diouf)
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan, Ramazan Keskin (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak, Ozan İsmail Koç (Dk. 78 Deniz Aydın), Özer Hurmacı (Dk. 63 Onur Atasayar), Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Burak Altıparmak (Dk. 63 Tuğbey Akgün), Berat Altındiş (Dk. 63 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 49 ve 86 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 74 Emin Bayram (Kendi kalesine) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Dk. 75 Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Berat Altındiş (Bursaspor), Dk. 83 Oğuzhan Berber, Dk. 90+5 Marlinho (Beypiliç Boluspor)
TFF 1. Lig'in 25. haftasında Beypiliç Boluspor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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