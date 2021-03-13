Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Asan (Dk. 86 Poepon), Gökhan Sazdağı, Oğuzhan Berber, Araz Abdullayev (Dk. 70 Alican Özfesli), Muhammed Gümüşkaya, Kasongo (Dk. 70 Papa Diouf), Emin Bayram, Aykut Demir, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 82 Hamza Gür)
Akhisarspor: Lukac, Çekdar Orhan (Dk. 90 İlke Nelik), Onurcan Güler, Orhan Taşdelen, Semih Görer, Berat Onur Pınar, Delarge (Dk. 76 Ayuk), Yusuf Cihat Çelik, Doğukan Nelik, Mert Özyıldırım, Nsima Peter (Dk. 90 Bertuğ Bayar)
Gol: Dk. 83 Doğukan Nelik (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Burak Asan (Beypiliç Boluspor), Dk. 69 Keita (Yedek kulübesinde) (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.
Kaynak: AA
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