Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Seyfettin Ünal, Gökhan Barcın

Menemenspor: Emre Selen, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed (Dk. 83 Mehmet Aytemiz), Adamu, Ba, Akanbi (Dk. 89 Alaattin Hamza Ok), Tayfun Aydoğan (Dk. 89 Berkay Samancı), Aydın Yılmaz (Dk. 59 İsmail Haktan Odabaşı)

Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Donkor, Hakan Çinemre, İsmail Erdoğan, Berkan Fırat (Dk. 61 Eren Keleş), Uğurcan Yazğılı, Umut Sözen (Dk. 61 Atalay Babacan), Serdar Özkan, Celil Yüksel, Ozegovic (Dk. 20 Ergin Keleş) (Dk. 84 Ahmethan Köse)

Kırmızı kart: Dk. 73 Adamu (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Akanbi, Dk. 69 Yusuf Talum, Dk. 74 Alaattin Hamza Ok (Yedek kulübesinde) (Menemenspor), Dk. 67 Celil Yüksel, Dk. 87 İsmail Erdoğan (Adanaspor)

TFF 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı.

Her iki takım futbolcuları, seremoniye 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla beyaz önlükle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandıktan sonra müsabakaya devam edemeyen Ognjen Ozegovic, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, 71. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Menemenspor'da 72. dakikada yaptığı faulün ardından ilk sarı kartını gören Adamu, 1 dakika sonra başka bir pozisyonda ikinci kez sarı kartla cezalandırıldıktan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.