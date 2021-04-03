Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Yiğit Arslan, Gökhan Memişoğlu, Hüseyin Aylak
Tuzlaspor: Metin Erol, Samet Asatekin, Rotman, Arif Morkaya, Ferhat Öztorun, Muhammed Gönülaçar, Segbefia (Dk. 54 Ahmet Yazar), Cajic (Dk. 81 Alan), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 68 Ömer Şişmanoğlu), Thuram
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Djedje (Dk. 90+3 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 89 Burak Çalık), Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic, Yasin Öztekin (Dk. 81 Guido Koçer), Tomane (Dk. 81 Coureur)
Goller: Dk. 58 Yasin Öztekin (Penaltıdan), Dk. 90+6 Coureur (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Savicevic (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Veli Çetin, Dk. 32 Hamroun, Dk. 90+8 Mucahit Albayrak (Yılport Samsunspor), Dk. 10 Arif Morkaya, Dk. 54 Ferhat Öztorun, Dk. 58 Samet Asatekin, Dk. 87 Anıl Karaer (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yendi.
Kaynak: AA
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