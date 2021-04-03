Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

03.04.2021 21:15
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Yeni AdanaHakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Oğuz TerziAdana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Okan Alkan, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 90+1 Volkan Şen), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Yunus Akgün), Sedat Şahintürk (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan, Uygar Bebek, Oğuz Terzi

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Okan Alkan, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 90+1 Volkan Şen), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Yunus Akgün), Sedat Şahintürk (Dk. 78 Ezeh), Dibba

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Kula, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Soner Gönül, Uğur Utlu (Dk. 67 Issah), Cem Ekinci (Dk. 83 Hamidovic), İrfan Akgün (Dk. 46 Burak Aydın), Süleyman Olgun, Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Dialiba), Eze

Goller: Dk. 26 Dibba, Dk. 90+3 Volkan Şen (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü), Dk. 22 Sedat Şahintürk (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

Volkan Şen, Kaan Kanak, Okan Alkan, Bebek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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