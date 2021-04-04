Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Alper Çetin, Mehmet Şahan Yılmaz, Nurettin Dinçer Demir
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emir Han Topçu, Mohamed, Ba (Dk. 80 Bekir Can Sönmez), Adamu, Tayfun Aydoğan, Traore (Dk. 63 Zenke), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 80 Mehmet Aytemiz)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 36 Ahmet Eyüp Türkaslan), Mustafa Murat Uslu, Wade, Glumac, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Gomis), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 78 Kehinde), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Okan Derici), Serkan Göksu, Mayi
Goller: Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 75 Wade (Kendi kalesine) (Menemenspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Okan Derici (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Rıdvan Koçak, Dk. 30 Adamu (Menemenspor), Dk. 50 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Müsabakanın 78. dakikasında oyuna giren Okan Derici 80. dakikada Furkan Bayır'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kaynak: AA
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