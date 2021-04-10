Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Ali Tuna
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Cebrail Karayel (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Kappel, Scuk (Dk. 72 Deniz Kadah), Thiam (Dk. 62 Zeki Yıldırım), Ziya Alkurt (Dk. 62 İlhan Depe), Regattin (Dk. 78 Mossoro), Paixao
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Burak Bekaroğlu, Ali Keten, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90 Hamza Gür), Burak Asan (Dk. 74 Muhsin Yıldırım), Abdullayev, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Marlinho), Kasongo (Dk. 83 Diouf)
Gol: Dk. 34 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Burak Asan, Dk. 80 Tugay Kacar, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 90 Berkay Sülüngöz (Altay)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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