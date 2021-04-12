TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30. hafta mücadelesinin programı şöyle:
Yarın:
13.30 Tuzlaspor- Eskişehirspor (15 Temmuz)
19.00 Altınordu- Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor- Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz ET Balıkesirspor- İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor- Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
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