Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Murat Erdoğan, Oğuz Terzi, Mehmet Şengül
Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Mert Örnek, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar (Dk. 46 Bezjak), Arb Manaj (Dk. 71 Abdulkadir Özgen), Cemal Kızılateş (Dk. 90+2 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, Enes İslam İlkin (Dk. 76 Hasan Özkan), Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 90+2 Doğa İşeri)
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 82 Eslem Öztürk), Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+3 Koray Kılınç), Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 71 Ethemi), Mirkan Aydın (Dk. 71 Etoga)
Goller: Dk. 12 Rroca, Dk. 90+1 Etoga (İstanbulspor), Dk. 63 Manaj (Penaltıdan) (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Kırmızı kart: Dk 90+2 Bezjak (Aydeniz Et Balıkesirspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 Mert Örnek, Dk. 63 Birol Parlak, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 64 Wellington (İstanbulspor)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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