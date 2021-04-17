Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata Yıldırım
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 89 Semih Güler), Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 76 İsmail Yüksek), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 56 Emircan Altıntaş), Pa Dibba (Dk. 76 Volkan Şen)
GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut (Dk. 59 Kerem Kalafat), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 59 Traore), Nalepa, Serginho (Dk. 38 Erol Can Akdağ), Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 79 Muhammed Himmet Ertürk), Balde
Goller: Dk. 12 Ezeh, Dk. 37 Sinan Kurt, Dk. 43 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Sinan Kurt, Dk. 56 Gökhan İnler, Dk. 88 İsmail Yüksek (Adana Demirspor), Dk. 65 Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu, Dk. 69 Mehmet Taş, Dk. 81 Kerem Kalafat (GZT Giresunspor)
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, sahasında lider GZT Giresunspor'u 3-0 yendi.
Maç sırasında tribünlerde çok sayıda kişinin bulunması dikkati çekti.
Kaynak: AA
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