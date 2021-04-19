Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Seyfettin Ünal
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Kappel (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Thiam (Dk. 68 Yekta Kurtuluş), Poko, Erhan Çelenk (Dk. 72 İlhan Depe), Regattin (Dk. 68 Mossoro), Deniz Kadah (Dk. 72 Paixao)
Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker (Dk. 66 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Evren Korkmaz, Donkor, Muhammet Ömer Çakı, Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Daniel), Uğurcan Yazğılı (Dk. 88 Atalay Babacan), Celil Yüksel (Dk. 88 Umut Sözen), Ahmethan Köse, Berkan Fırat (Dk. 63 Kingsley), Ozegovic
Goller: Dk. 20 Regattin (Penaltıdan), Dk. 41 Erhan Erentürk, Dk. 59 Thiam, Dk. 90+3 Paixao (Altay), Dk. 31 Celil Yüksel (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Celil Yüksel, Dk. 30 Furkan Şeker (Adanaspor), Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Altay, Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.
Andre Poko'nun ilk kez forma giydiği Altay'da Marco Paixao siyah-beyazlı formayla 100. maçında 73. golüne ulaştı.
Kaynak: AA
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