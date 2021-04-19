TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3

Goller: Gabriel Torje (dk. 11), Mickael Pote (dk. 55) (Bandırmaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 14 pen. ve 52), Hamza Gür (dk. 20) (Beypiliç Boluspor)

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani xx, Fethi Özer xxx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx, Hamza Gür xxx (Edwin Gyasi dk. 72 xx), Araz Abdullayev xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Atamer Bilgin dk. 90+3 ?), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 57 x), Arda Köksal xx (Papa Aliqune Diouf dk. 72 x) (Marlon Mateus da Silva dk. 90+3 ?), Aykut Demir xxx, Muhsin Yıldırım xx

86. dakikada Muhammed'in pasında Gyasi tek başına rakip ceza sahasına kadar getirdiği topu son anda İshak'ın müdahalesi ile dışarı attı.

52. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-3

TFF 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

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