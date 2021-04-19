TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3 - Son Dakika

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3

19.04.2021 18:35
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3, System.String[]

TFF 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Feyyaz'ın soldan ortasında Pote'nin kafa vuruşu kaleci Selmani'de kaldı.

11. dakikada Serna'nın pasıyla ceza sahasına giren Torje topu kalecinin bacaklarının arasından filelere yolladı. 1-0

14. dakikada Fethi'nin ortasında Gökay topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Muhammed eşitliği sağladı. 1-1

20. dakikada Araz'ın ceza sahası gerisinden vuruşunda, şutunu kaleci Kurtuluş çeldi. Boşta kalan topu ikinci pozisyonda Hamza filelere yolladı. 1-2

38. dakikada Torje'nin kısa düşen geri pasını Hamza yakaladı. Hamza'nın şutunu Kurtuluş kornere çeldi.

52. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed topu ağlara gönderdi. 1-3

55. dakikada Torje'den aldığı pasla ceza sahasına giren Pote takımının ikinci golünü kaydetti. 2-3

79. dakikada ceza sahasının dışından serbest vuruşu kullanan Ruben Rayos Serna topu auta gönderdi.

86. dakikada Muhammed'in pasında Gyasi tek başına rakip ceza sahasına kadar getirdiği topu son anda İshak'ın müdahalesi ile dışarı attı.

89. dakikada ceza sahası içinde boşta kalan topla buluşan Torje'nin vuruşu Kaleci Selmani'de kaldı

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Baran Eraslan xx, Mert Bulut xx

RH Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xx, Fırat Arıkan xx, Feyyaz Belen xxx, Mickael Franck Pote xx (Yonathan Del Valle dk. 73 xx), Erkan Taşkıran xx, Ruben Rayos Serna xx, Selçuk Alibaz xx (Doğan Can Davas dk. 61 xx), Emir Halilovic x (İshak Çakmak dk. 61 xx), Orhan Ovacıklı xx (Hakan Bilgiç dk. 39 xx), Gökay Güney x (Mehmet Yiğit dk. 46 x), Andrei Gabriel Torje xx

Yedekler: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun, Ali Serçek, Rahmi Anıl Başaran

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani xx, Fethi Özer xxx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx, Hamza Gür xxx (Edwin Gyasi dk. 72 xx), Araz Abdullayev xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Atamer Bilgin dk. 90+3 ?), Ali Keten xx (Emin Bayram dk. 57 x), Arda Köksal xx (Papa Aliqune Diouf dk. 72 x) (Marlon Mateus da Silva dk. 90+3 ?), Aykut Demir xxx, Muhsin Yıldırım xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Oğuzhan Berber, Ensar Bilir, Haris Hajdarevic

Teknik Sorumlusu: Reha Kemal Erginer

Goller: Gabriel Torje (dk. 11), Mickael Pote (dk. 55) (Bandırmaspor), Muhammed Gümüşkaya (dk. 14 pen. ve 52), Hamza Gür (dk. 20) (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Araz Abdullayev, Arda Köksal, Ali Keten, Emin Bayram, Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor) - BALIKESİR

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3

Baran Eraslan, Bandırmaspor, İshak Çakmak, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 Boluspor: 3 - Son Dakika Spor


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