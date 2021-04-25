Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin
Akhisarspor: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş (Dk. 16 Berat Onur Pınar), Bertuğ Bayar, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 84 İlke Nelik), Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan (Dk. 75 Onurcan Güler), Lawal, Delarge
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel (Dk. 74 Tolga Ünlü), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Kappel, Scuk, Poko (Dk. 74 Ziya Alkurt), Erhan Çelenk (Dk. 85 Kazımcan Karataş), Mossoro (Dk. 58 Regattin), Deniz Kadah (Dk. 58 Paixao)
Goller: Dk. 54 Çekdar Orhan (Penaltıdan), Dk. 76 Bertuğ Bayar (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Delarge, Dk. 81 Gökmen Aydoğdu, Dk. 87 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 87 Murat Akça (Altay)
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Akhisarspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Altay'da 82. dakikada Marco Paixao'nun kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Halil Yeral topu kurtardı.
Kaynak: AA
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