Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Koray Gençerler, Uygar Bebek, Deniz Turgut
Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Arif Morkaya, İbrahim Halil Aksu, Ferhat Öztorun (Dk. 57 Mahmut Bulut), Segbefia, Muhammed Gönülaçar (Dk. 57 Muhammed Sarıkaya), Cajic, Alan Carius (Dk. 82 Berk Can Sevgi), Pucko, Özgür Can Özcan
Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 86 Semih Güler), Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Dk. 86 Sergen Batın Kiradi), Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Ezeh (Dk. 86 Emircan Altıntaş), Dibba (Dk. 66 Volkan Şen)
Goller: Dk. 19 ve 48 Dibba, Dk. 87 Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 39 Yasin Güreler (Tuzlaspor)
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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