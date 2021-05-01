Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Özgür Yankaya, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral
GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Mehmet Taş, Hüsamettin Tut, Erol Can Akdağ (Dk. 70 Sadi Karaduman), Nalepa (Dk. 82 Milinkovic), Eren Tozlu (Dk. 70 Kerem Kalafat), Traore (Dk. 55 Caner Hüseyin Bağ), Uzodimma, Balde
Akhisarspor: Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Doğukan Nelik (Dk. 70 Ayuk Taku), Göksu Mutlu, Berat Onur Pınar (Dk. 46 Furkan Korkut), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 46 Ali Adıgüzel), Mert Özyıldırım, Çekdar Orhan, Lawal (Dk. 46 Onurcan Güler (Dk. 56 Toure), Delarge, Peter
Goller: Dk. 14 Traore, Dk. 36 Balde, Dk. 68 Nalepa (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Traore (GZT Giresunspor), Dk. 27 Göksu Mutlu (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Akhisarspor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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