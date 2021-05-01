TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1

01.05.2021 18:11
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Menemenspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Ceza sahası sol çaprazında kullanılan serbest vuruşta Berkay Samancı'nın kestiği ortaya ceza alanında iyi yükselen Domgjonas, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Domgjonas, ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faulün ardından hakem Yasin Kol penaltı notasını gösterdi.

23. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1

64. dakikada rakip ceza sahasından seken topa ceza alanının bir hayli dışından gelişine vuran Uğur Utlu, takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

78. dakikada Ogün rakip ceza sahasını çizgisine kadar inerek pasını içerideki Melik'e verdi. Yerden gelen topu ağlara gönderen Melik, farkı 2'ye çıkarttı. 3-1

90+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Barış'ın şutu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Eze, fileleri sarstı. 4-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Yasin Kol xx, Serdar Diyadin xx, Oğuz Terzi xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx (Haşim Arda Sarman dk. 83 ?), Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx (Diallo dk. 83 ?), Cem Ekinci xx (Melik Derin dk. 71 xx), Uğur Utlu xx (İrfan Akgün dk. 71 xx), Burak Aydın xx (Bilal Budak dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz xx, Eze xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Muharrem Cinan, Diabang, Haşim Arda Sarman, Hamidovic, Ilır Mustafa

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Ömer Şahbaş xx, Furkan Bayır xx, Domgjonas xx, Emirhan Topçu xx, Berkay Samancı xx, Mahamadou Ba xx (Aydın Yılmaz dk. 75 xx), Akanbi xx, Traore xx (Tayfun Aydoğan dk. 46 xx), Yusuf Talum xx, (Rıdvan Koçak dk. 58 xx), Batuhan Adıgüzel xx (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46 xx), Akanbi xx (Tidjani dk. 58 xx)

Yedekler: Fatih Demirlek, Tidjani, Bekir Can Sönmez, Murat Yılmaz, Cem Çelik, Abdülkadir Öztürk,,

Teknik Direktör: Recep Yazıcı

Goller: Domgjonas (dk. 16) (Menemenspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 23), Uğur Utlu (dk. 64), Melik Derin (dk. 78), Eze (dk. 90+1) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Furkan Bayır, Emirhan Topçu, Tidjani (Menemenspor), Burak Aydın, Eze (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1

Serdar Diyadin, Mehmet Tayfun, KEÇİÖRENGÜCÜ, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Balıkesir'in Adana Demirspor'a attığı gol skandal bir kararla iptal edildi Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 244 kişi gözaltına alındı
TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu         
18:19
Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı         
17:38
Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu         
16:58
Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için         
16:39
50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı         
16:15
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 18:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 4 Menemenspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement