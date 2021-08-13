TFF 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Eyüpspor: 4

84. dakikada hızlı bir şekilde kontratağa çıkan Eyüpspor'da Bekir Yılmaz , defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Cenk Alkılıç'a havadan pas çıkardı. Gençlerbirliği kalecisi Ramazan Köse'nin önde olmasını fırsat bilen Cenk Ahmet Alkılıç, aşırtma bir şutla file bekçisini mağlup etti. 2-4

83. dakikada İlker Karakaş'ın ortasında yükselen de Lima yaptığı kafa vuruşuyla skor farkını tekrardan bire indiren golü kaydetti. 2-3

63. dakikada de Lima'nın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı, plase bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2

27. dakikada kazanılan taç atışını kullanan Uğur Akdemir , rakip ceza sahasında defansın arkasında sarkan Timur Temeltaş'ı gördü. Bu oyuncunun pasında beyaz nokta üzerinde topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

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