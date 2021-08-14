TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Manisa, İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Goller: Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa), Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü, bir de isteği var