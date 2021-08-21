Goller: Dk. 13 Taşkın İlter, Dk. 25 Mehmet Dingil (kendi kalesine) (Eyüpspor), Dk. 31 Eze (Ankara Keçiörengücü)

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