Futbol: TFF 1.Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Suat Güz, Onur Gülter
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Mulumba, Keny, Okan Alkan (Dk. 90+2 Gökay Güney), Landel (Dk. 76 Selçuk Alibaz), Doğan Can Davas (Dk. 76 Akabueze), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 65 Guido Koçer), Burak Süleyman (Dk. 65 Manaj)
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Mahamadou Ba, Adamu (Dk. 88 Batuhan Kırdaroğlu), Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Dk. 65 Emre Özer), Gomes (Dk.79 Sabbah), Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl
Gol: Dk. 84 Akabueze (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Keny, Dk. 45 Landel, Dk. 59 Mulumba, Dk. 63 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 16 Mazlum Demir, Dk. 63 Rasheed (Menemenspor)
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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