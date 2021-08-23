TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

200 bin TL değerinde bakır çalan hırsızların polisi arayan vatandaşa sözleri pes dedirtti: Bir şey olmaz abla

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti, 18 bin 857 yeni vaka tespit edildi

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