Goller: Dk. 3 ve 12 Alim Öztürk, Dk. 16 Serkan Göksu, Dk. 69 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu