Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

STAT: Kazım Karabekir

TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda misafir ettiği lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 3 pozisyonda direğe takılırken maçın son anlarında kaptan Mustafa Yumlu kırmızı kart gördü.14'üncü dakikada gelişen Erzurumspor atağında, Olanare ceza alanına girdikten sonra sert vurdu, kaleci Burak Öğür topu yumruklayarak uzaklaştırdı.21'inci dakikada Alim Öztürk'ün uzun pasında Kehinde topu göğsünde yumuşattıktan sonra düştü. Top kaleci Jakub Szumski'de kaldı.30'uncu dakikada Novikovas'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Eren Tozlu'nun şutunda kaleci Burak Öğür kale direğinin dibinde topu kornere çeldi.39'uncu dakikada savunmanın dikkatsizliğini değerlendiren Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda top az farkla auta gitti.41'inci dakikada Olanare'ye yapılan faul atışını kullanan Gökhan Alsan'ın sert şutunda üst direkten dönen topu Mustafa Yumlu kale yerine auta gönderdi.45+1'inci dakikada Camara'nın pasıyla sağ çaprazdan Erzurumspor ceza alanına giren Onur Ayık, sol ayağıyla plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

- Erzurum