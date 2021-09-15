Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Cem Özbay
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Emre Özer (Dk. 75 Enes Sağlık), Cem Çelik (Dk. 75 Ahmet Aslan), Ba, Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Toni Gomes), Akanbi (Dk. 90+2 Abdullah Aydın), Pote (Dk. 65 Sabbah)
Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 90+2 Muhammet Taha Şahin), Sadi Karaduman, Ahmet Kesim, Erhan Kara (Dk. 46 Sousa), Sertaç Çam, Kouter, Kubilay Aktaş, Anıl Koç (Dk. 58 Tabekou), Hakan Barış (Dk. 84 Okan Eken), Orgill (Dk. 46 Diallo)
Goller: Dk. 50 Ahmet Sağat, Dk. 70 Akanbi (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Mazlum Demir, Dk. 73 Sinan Akgöl (Menemenspor), Dk. 83 Sadi Karaduman (Manisa)
TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor, Manisa'yı 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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