Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Uğur Sarı
Manisa: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim (Dk. 65 Sousa), Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk. 46 Okan Eken), Kubilay Aktaş (Dk. 80 Muhammet Taha Şahin), Hakan Barış, Kouter, Anıl Koç (Dk. 65 Tabekou), Sertaç Çam, Kemal Rüzgar (Dk. 65 Diallo)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Gökay Güney, Lokman Gör, Süleyman Luş, Landel, Mehmet Özcan, Pucko (Dk. 83 Kerim Avcı), Akabueze (Dk. 90 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas (Dk. 90 Adeede), Manaj (Dk. 71 Bilal Ceylan)
Goller: Dk. 17 Akabueze, Dk. 34 Doğan Can Davas, Dk. 75 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 90+4 Sertaç Çam (Manisa)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ahmet Kesim, Dk. 45 Kubilay Aktaş, Dk. 72 Kouter (Manisa)
TFF. 1. Lig'in 6. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Manisa'yı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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