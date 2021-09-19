Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Şeker, Nurettin Dinçer Demir, Suat Güz
Adanaspor: Karacic, Celil Yüksel (Dk. 88 Rüştü Hanlı), Ozegovic, Serdar Özkan (Dk. 70 Samed Ali Kaya), Donkor, Bruns, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Ahmethan Köse (Dk. 82 Orkan Çınar)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Camara (Dk. 65 Onur Ayık), Serkan Göksu (Dk. 82 Emre Nefiz), Kehinde, Oğuz Gürburlak (Dk. 82 Yusuf Emre Gültekin), Rodriguez, Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun
Sarı kartlar: Dk 15 Eran Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 90+3 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Adanaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor golsüz berabere kaldı.
Kaynak: AA
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