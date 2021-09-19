Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Mert Güzenge, Murat Temel, Ogün Kamacı
Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 71 Ahmet Dereli), Kürşad Sürmeli, Recep Aydın, Feyttullah Gürlük (Dk. 75 Muzaffer Kocaer), Burak İnce (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 87 Furkan Metin)
Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Leo, Gökhan Süzen, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 71 Muğdat Çelik), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 62 İlhan Depe), Darri (Dk. 46 Okan Derici), Aissati, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90+2 Tusha)
Goller: Dk. 45 Djedje (Denizlispor), Dk. 47 Recep Aydın, Dk. 90+5 Ahmet Dereli (Altınordu)
Kırmızı Kart: Dk. 16 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 8 Darri (Denizlispor), Dk. 28 Hüsamettin Yener, Dk. 45+1 Ahmet İlhan Özek ve Rıdvan Koçak (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Altınordu, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
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Kaynak: AA
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