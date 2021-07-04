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Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

04.07.2021 00:08
Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri, System.String[]

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Balıkesirspor ile Altınordu, son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Balıkesirspor ile Altınordu, son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk çeyrek final maçında, Balıkesirspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaştı.

Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadeleyi Balıkesirspor, uzatma bölümlerinde attığı golle 2-1 kazandı. Balıkesirspor'un gollerini 68. dakikada Güney Çelik Keleş ile 112. dakikada Peter Ambrose atarken, Royal Hastanesi Bandırmaspor'un tek golünü 45+2. dakikada Vital Bahati Rafiki kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Altınordu ile Adanaspor karşılaştı. Altınordu, 24. dakikada Feytullah Gürlük, 40. ve 57. dakikalarda Kenan Fakılı ile 81. dakikada Melih Serhat İştar'ın attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Adanaspor'un tek golünü 90+2. dakikada penaltıdan Innocent Kingsley kaydetti.

Bu sonuçlarla Balıkesirspor ile Altınordu, yarı finale yükselen son 2 takım oldu. Ligde daha önce de Yılport Samsunspor ve Bursaspor yarı final vizesi almıştı.

Yarı final eşleşmeleri, yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Yarı final maçları ise 6-7 Temmuz'da aynı tesiste oynanacak.

Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri - Son Dakika Spor


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