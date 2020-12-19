Son dakika haberleri: Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor: 2-1

STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan ÜrünROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci - Abdurrahim Dursun, Pote, Ba (Dk. 46 Rayo), Landel, Hakan Bilgiç (Dk. 63 Orhan Ovacıklı), Selçuk Alibaz (Dk. 85 Feyyaz Belen), Emir Halilovic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Traore (Dk. 77 Erkan Taşkıran)ANKARASPOR: Berk Balaban - Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Stanojevic, Ayuk, Umar (Dk. 76 Hacı Ömer Doğru), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Dk. 82 Bulbwa), Ali Rıza Kılıç (Dk. 46 Erdem Çetinkaya)GOLLER: Dk. 9 Pote, Dk. 79 Rayo (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk. 40 Ayuk (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Ba, Hakan Bilgiç, Feyyaz Belen, Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Ali Rıza Kılıç, Stanojevic (Ankaraspor)
TFF 1'inci Lig 15'inci hafta müsabakasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, kendi sahasında Ankaraspor'u 2-1 yendi.
- Kaynak: DHA
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