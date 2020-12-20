Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

20.12.2020 21:03
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Ustaİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Etoga, Wellington, Ali Yaşar, Levent Ayçiçek, Onur Ergün, Rroca, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Egeha Gök), Abazaj (Dk. 60 Ali Dere), İbrahim Yılmaz (Dk. 88 Emir Gökçe)

Bursaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver (Dk. 59 Aykut Akgün), Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Kerem Şen (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Batuhan Kör (Dk. 69 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Ali Akman

Goller: Dk. 5 ve Dk.12 Rroca, Dk. 70 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 72 Ali Akman, Dk. 76 Emirhan Aydoğan, Dk. 90+4 Onur Atasaray (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Ali Akman, Dk. 89 Ozan İsmail Koç, Dk. 90+1 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 81 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90+6 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'in 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor, ağırladığı Bursaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Muhammed Alperen Uysal, Onur Ergün, Kabasakal, Esenyurt, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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