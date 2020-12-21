Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

21.12.2020 20:11
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Murat ŞenerAdana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Okan Alkan, Rassoul, Gökhan İnler, Traore (Dk. 70 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz, Pa Dibba (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Murat Şener

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Chedjou, Okan Alkan, Rassoul, Gökhan İnler, Traore (Dk. 70 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 80 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz, Pa Dibba (Dk. 39 Emircan Altıntaş)

Tuzlaspor: Angeler, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler (Dk. 46 Cajic), Aosman (Dk. 59 Vedat Bora), Gökcan Kaya, Ahmet Yazar (Dk. 85 Özgür Can Özcan), Arif Morkaya, Pucko (Dk. 30 Onat Kutay Kurt), Thuram

Goller: Dk. 12 Chedjou, Dk. 18 Traore, Dk. 45 Yunus Akgün (Adana Demirspor), Dk. 86 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Tarık Tekdal, Dk. 47 Onat Kutay Kurt, Dk. 71 Arif Morkaya, Dk. 71 Angeler, Dk. 71 İsmail Konuk, Dk. 90+4 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor), Dk. 37 Rassoul (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Tuzlaspor'u 3-1 yendi.

Serdar Diyadin, Ramazan Keleş, Yunus Akgün, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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