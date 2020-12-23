Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar: 25 Aralık Cuma: 19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol 26 Aralık Cumartesi: 13.30 Tuzlaspor- Altınordu: Serkan Tokat 13.30 Beypiliç Boluspor- İstanbulspor: Yiğit Arslan 19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor- Adana Demirspor: Emre Kargın 27 Aralık Pazar: 13.30 Menemenspor- Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz 16.00 Akhisarspor- Giresunspor: Turgut Doman 16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın 19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak 28 Aralık Pazartesi: 19.00 Bursaspor- Eskişehirspor: Mert Güzenge

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