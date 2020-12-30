Tuzlaspor: 0 - Altay: 1

TFF 1'inci Lig 8'inci hafta erteleme mücadelesinde Altay , deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek

Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı