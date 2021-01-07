Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

07.01.2021 21:19
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğluİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Tayyip Ebrar Cumur (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Kemal Elmas, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 69 Eslem Öztürk), Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 77 Ali Dere), Rroca, Levent Ayçiçek (Dk. 85 Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz (Dk. 77 Diouf)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Birol Parlak (Dk. 90+1 Ayberk Kaygısız), Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cedric Kore (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Mrsic, Doğa İşeri (Dk. 61 Uğur Aygören), İsmail Yüksek (Dk. 88 Hüseyin Karabey), Ezeh, Kethevoama (Dk. 46 Otoo)

Goller: Dk. 23 Onur Ergün (Penaltıdan), Dk. 31 Ali Yaşar, Dk. 57 Levent Ayçiçek, Dk. 59 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Etoga (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Cedric Kore, Dk. 51 Cihat Arslan (Teknik Direktör) (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 53 Rroca (İstanbulspor)

TFF 1. Lig'de 13. haftanın erteleme maçında İstanbulspor, Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yendi.

Muhammed Alperen Uysal, Onur Ergün, Kabasakal, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında aşısı görüşmesi         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 21:29:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei