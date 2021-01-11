Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Nurettin Dinçer Demir, Murat Tuğberk Curbay
Akhisarspor: Halil Yeral, Berat Onur Pınar, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Bora Yılmaz (Dk. 79 Turhan Kaya), Yavuz Serkan Özbakan (Dk. 87 Halil İbrahim Karavuş), Onurcan Güler, Çekdar Orhan (Dk. 79 Gökmen Aydoğdu), Semih Görer, Mert Efe Çölbeyi (Dk. 84 Oğuzcan Kesgin)
Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Hakan Çinemre (Dk. 80 Donkor), Evren Korkmaz, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı (Dk. 67 Umut Sözen), Eren Keleş (Dk. 71 Belem), Atalay Babacan (Dk. 46 Ozegovic), Ömer Çiçek, Ergin Keleş (Dk.67 Berkan Fırat)
Gol: Dk. 75 Hakan Çinemre (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Hakan Çinemre, Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor), Dk. 68 Göksu Mutlu, Dk. 73 Yavuz Serkan Özbakan (Akhisarspor)
TFF 1. Lig'in 13. hafta erteleme maçında Adanaspor, deplasmanda Akhisaspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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