Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

23.01.2021 21:03
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi KaradorukAdana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz???????

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör)

Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Gökhan İnler, Tarık Çamdal, Kaan Kanak, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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