Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk
Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 70 Samet Akaydın), Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Aissati (Dk. 89 Emircan Altıntaş), Gökhan İnler (Dk. 46 Traore), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 70 Ezeh), Pa Dibba, Mehmet Akyüz???????
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Cüneyt Köz, İsmail Çokçalış, Burak Altıparmak, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Onur Atasayar, Burak Kapacak (Dk. 89 Ramazan Keskin), Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Ali Akman (Dk. 85 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 54 Onur Atasayar, Dk. 85 Ali Akman (Bursaspor), Dk. 78 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 59 Onur Atasayar, Dk. 60 Furkan Emre Ünver (Bursaspor)
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bursaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Kaynak: AA
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