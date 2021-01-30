Stat: Osmanlı
Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mahmut Akan (Dk. 66 Mete Çelik), Tevfik Altındağ, Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Ayuk (Dk. 41 Ali Ülgen), Samed Ali Kaya, Olatunbosun, Pedersen (Dk. 64 Blagojevic)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 86 Ilır Mustafa), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 46 Hamidovic), İrfan Akgün (Dk. 46 Uğur Utlu), Burak Aydın (Dk. 73 Melik Derin), Barış Alper Yılmaz (Dk. 80 Dialiba), Kone
Gol: Dk. 45+5 Pedersen (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Ayuk, Dk. 52 Mahmut Akan, Dk. 64 Olatunbosun, Dk. 90+2 Levent Gülen (Ankaraspor), Dk. 37 Fatih Solmaz, Dk. 71 Soner Gönül, Dk. 84 Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü)
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Ankaraspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada kırmızı top kullanıldı. Ankara Keçiörengücü'nde 53. dakikada Burak Aydın'ın kullandığı penaltıyı kaleci Mejias kurtardı.
Kaynak: AA
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