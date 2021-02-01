TFF 1. Lig'de 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Sarı kartlar: Dk. 8 Ali Yaşar (İstanbulspor), Dk. 17 Zeki Yıldırım, Dk. 55 Deniz Kadah ve Yekta Kurtuluş (Yedek kulübesinde), Dk. 61 Cebrail Karayel, Dk. 89 Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)

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