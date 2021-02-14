TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki derbide Adanaspor ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı.

G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok

G.Saray maçı sonrası Kasımpaşa'dan hakeme sert tepki: VAR kayıtları açıklansın

Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi

Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını elleriyle temizlemesi Kasımpaşa maçına damga vurdu

Son Dakika: İstanbul dahil 11 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Ankara dahil 5 ilimize kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün