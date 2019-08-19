Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Son Dakika Spor Haber

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.
Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu.
İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Menemenspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0
Osmanlıspor-Boluspor: 2-1
Hatayspor-Altınordu: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2
Altay-Ümraniyespor: 1-3
Akhisarspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP
1. FATİH KARAGÜMRÜK1 1 - - 3 1 2 3
2. ÜMRANİYESPOR1 1 - - 3 1 2 3
3. ADANA DEMİRSPOR1 1 - - 2 0 2 3
4. MENEMENSPOR1 1 - - 2 0 2 3
5. OSMANLISPOR1 1 - - 2 1 1 3
6. AKHİSARSPOR1 1 - - 1 0 1 3
7. HATAYSPOR1 1 - - 1 0 1 3
8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 1 - 2 2 0 1
9. İSTANBULSPOR1 - 1 - 2 2 0 1
10. KEÇİÖRENGÜCÜ1 -1 - 1 1 0 1
11. BOLUSPOR1 - -1 1 2 -1 0
12. ADANASPOR1 - - 1 0 1 -1 0
13. ALTINORDU1- - 1 0 1 -1 0
14. ALTAY1 - - 1 1 3 -2 0
15. BURSASPOR1 - - 1 1 3 -2 0
16. BALIKESİRSPOR1 - - 1 0 2 -2 0
17. GİRESUNSPOR1 - - 1 0 2 -2 0
18. ESKİŞEHİRSPOR1 - 1 - 1 1 0 -5
Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi
Rasim Ozan Kütahyalı, ekranlara geri döndü Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi! Tolga Ciğerci canlı yayında maçın kaç kaç bittiğini unuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 00:12:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]