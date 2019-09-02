Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

11 saat önce

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.

Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Osmanlıspor- Adanaspor: 2-2

Ümraniyespor- İstanbulspor: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Boluspor: 1-0

Altay- Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor- Altınordu: 0-0

Giresunspor- Hatayspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1

Eskişehirspor- Bursaspor: 0-2

Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0

Puan durumu

Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ÜMRANİYESPOR3 3 0 0 9 3 6 9
2. HATAYSPOR3 2 1 0 7 2 5 7
3. FATİH KARAGÜMRÜK3 2 1 0 6 3 3 7
4. BURSASPOR3 2 0 1 5 4 1 6
5. ADANA DEMİRSPOR3 1 2 0 2 0 2 5
6. KEÇİÖRENGÜCÜ3 1 2 0 2 1 1 5
7. ADANASPOR3 1 1 1 5 5 0 4
8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3 1 1 1 4 4 0 4
9. OSMANLISPOR3 1 1 1 4 4 0 4
10. AKHİSARSPOR3 1 1 1 2 2 0 4
11. ALTAY3 1 1 1 4 5 -1 4
12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR3 1 1 1 3 5 -2 4
13. BALIKESİRSPOR3 1 0 2 2 4 -2 3
14. İSTANBULSPOR3 0 2 1 5 6 -1 2
15. ALTINORDU3 0 1 2 1 3 -2 1
16. BOLUSPOR3 0 1 2 1 3 -2 1
17. GİRESUNSPOR3 0 1 2 3 8 -5 1
18. ESKİŞEHİRSPOR3 0 1 2 3 6 -3 -5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)

Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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