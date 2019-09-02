Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi.
Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Osmanlıspor- Adanaspor: 2-2
Ümraniyespor- İstanbulspor: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Boluspor: 1-0
Altay- Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor- Altınordu: 0-0
Giresunspor- Hatayspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor- Bursaspor: 0-2
Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0
Puan durumu
Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|6
|9
|2.
|HATAYSPOR
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|5
|7
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|4.
|BURSASPOR
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|3
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|5
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|7.
|ADANASPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|8.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|9.
|OSMANLISPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|10.
|AKHİSARSPOR
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|11.
|ALTAY
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|-1
|4
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|13.
|BALIKESİRSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|14.
|İSTANBULSPOR
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|15.
|ALTINORDU
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|16.
|BOLUSPOR
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|17.
|GİRESUNSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|8
|-5
|1
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|-5
Gelecek haftanın programı
Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe)
Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)