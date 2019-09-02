Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

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