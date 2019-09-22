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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'de 5. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligin 5. haftasında Giresunspor, Fatih Karagümrük'le sahasında 1-1 berabere kalırken, Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 3-0 yendi. Haftanın kapanış maçında ise Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Cesar Grup Ümraniyespor, haftayı beraberlikle kapatmasına rağmen Akhisarspor'un önünde averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

İstanbulspor-Balıkesirspor: 2-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 2-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor: 1-1

Osmanlıspor-Altınordu: 2-1

Altay-Keçiörengücü: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 4-1

Giresunspor-Fatih Karagümrük: 1-1

Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor: 3-0

Akhisarspor-Hatayspor: 3-1

Puan durumu

Ligin 5. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR5 3 1 1 10 6 4 10
2. AKHİSARSPOR5 3 1 1 6 3 3 10
3. ADANA DEMİRSPOR5 2 3 0 6 1 5 9
4. FATİH KARAGÜMRÜK5 2 3 0 7 4 3 9
5. KEÇİÖRENGÜCÜ5 2 3 0 3 1 2 9
6. BURSASPOR5 3 0 2 9 9 0 9
7. HATAYSPOR5 2 2 1 8 5 3 8
8. ALTAY5 2 2 1 6 5 1 8
9. BALIKESİRSPOR5 2 1 2 6 6 0 7
10. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR5 2 1 2 6 6 0 7
11. OSMANLISPOR5 2 1 2 7 8 -1 7
12. İSTANBULSPOR5 1 3 1 9 9 0 6
13. ADANASPOR5 1 2 2 6 7 -1 5
14. ALTINORDU5 1 1 3 6 6 0 4
15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR5 1 1 3 3 9 -6 4
16. BOLUSPOR5 0 2 3 2 6 -4 2
17. GİRESUNSPOR5 0 2 3 5 11 -6 2
18. ESKİŞEHİRSPOR5 1 1 3 7 10 -3 -2

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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