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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.

Haftanın sonuçları:

TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1

Boluspor- İstanbulspor: 1-2

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0

Adanaspor- Altay: 3-3

Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3

Hatayspor- Eskişehirspor: 1-0

Balıkesirspor- Giresunspor: 2-0

Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2

Altınordu-Adana Demirspor: 2-2

Puan durumu

Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
1. AKHİSARSPOR6 4 1 1 9 5 4 13
2. BURSASPOR6 4 0 2 10 9 1 12
3. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR6 3 2 1 11 7 4 11
4. HATAYSPOR6 3 2 1 9 5 4 11
5. ADANA DEMİRSPOR6 2 4 0 8 3 5 10
6. BALIKESİRSPOR6 3 1 2 8 6 2 10
7. KEÇİÖRENGÜCÜ6 2 4 0 4 2 2 10
8. OSMANLISPOR6 3 1 2 9 9 0 10
9. FATİH KARAGÜMRÜK6 2 3 1 9 7 2 9
10. İSTANBULSPOR6 2 3 1 11 10 1 9
11. ALTAY6 2 3 1 9 8 1 9
12. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR6 2 1 3 6 7 -1 7
13. ADANASPOR6 1 3 2 9 10 -1 6
14. ALTINORDU6 1 2 3 8 8 0 5
15. EKOL GÖZ MENEMENSPOR6 1 1 4 4 11 -7 4
16. BOLUSPOR6 0 2 4 3 8 -5 2
17. GİRESUNSPOR6 0 2 4 5 13 -8 2
18. ESKİŞEHİRSPOR6 1 1 4 7 11 -4 -2

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

7. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

4 Ekim Cuma:

19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)

5 Ekim Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

6 Ekim Pazar:

14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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