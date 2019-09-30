Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Akhisarspor puanını 13'e çıkartarak liderliğe yükseldi.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 5. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-1
Boluspor- İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Adanaspor- Altay: 3-3
Fatih Karagümrük-Akhisarspor: 2-3
Hatayspor- Eskişehirspor: 1-0
Balıkesirspor- Giresunspor: 2-0
Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: 1-2
Altınordu-Adana Demirspor: 2-2
Puan durumu
Ligin 6. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|AKHİSARSPOR
|6
|4
|1
|1
|9
|5
|4
|13
|2.
|BURSASPOR
|6
|4
|0
|2
|10
|9
|1
|12
|3.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|7
|4
|11
|4.
|HATAYSPOR
|6
|3
|2
|1
|9
|5
|4
|11
|5.
|ADANA DEMİRSPOR
|6
|2
|4
|0
|8
|3
|5
|10
|6.
|BALIKESİRSPOR
|6
|3
|1
|2
|8
|6
|2
|10
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|10
|8.
|OSMANLISPOR
|6
|3
|1
|2
|9
|9
|0
|10
|9.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|2
|9
|10.
|İSTANBULSPOR
|6
|2
|3
|1
|11
|10
|1
|9
|11.
|ALTAY
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|1
|9
|12.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|6
|2
|1
|3
|6
|7
|-1
|7
|13.
|ADANASPOR
|6
|1
|3
|2
|9
|10
|-1
|6
|14.
|ALTINORDU
|6
|1
|2
|3
|8
|8
|0
|5
|15.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|11
|-7
|4
|16.
|BOLUSPOR
|6
|0
|2
|4
|3
|8
|-5
|2
|17.
|GİRESUNSPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|13
|-8
|2
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|6
|1
|1
|4
|7
|11
|-4
|-2
7. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
4 Ekim Cuma:
19.00 Altay-Bursaspor (Menemen)
5 Ekim Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Akhisarspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük (Yeni Eskişehir)
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
6 Ekim Pazar:
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)