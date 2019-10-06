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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

1 saat önce

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan dört maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de sahasında Adanaspor'u 2-1 yenen Cesar Grup Ümraniyespor puanını 14'e çıkartarak aynı puana sahip Hatayspor'un önünde haftayı lider tamamladı.

Haftanın sonuçları:

TFF 1. Lig'in 7. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Altay- Bursaspor: 2-1

Giresunspor-Akhisarspor: 1-0

Eskişehirspor- Fatih Karagümrük: 1-3

İstanbulspor-Keçiörengücü: 1-1

Balıkesirspor- Boluspor: 3-2

Cesar Grup Ümraniyespor-Adanaspor: 2-1

Osmanlıspor-Hatayspor: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altınordu: 1-0

Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1

Puan durumu

Ligin 7. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR7 4 2 1 13 8 5 14
2. HATAYSPOR7 4 2 1 10 5 5 14
3. BALIKESİRSPOR7 4 1 2 11 8 3 13
4. AKHİSARSPOR7 4 1 2 9 6 3 13
5. FATİH KARAGÜMRÜK7 3 3 1 12 8 4 12
6. ALTAY7 3 3 1 11 9 2 12
7. BURSASPOR7 4 0 3 11 11 0 12
8. KEÇİÖRENGÜCÜ7 2 5 0 5 3 2 11
9. ADANA DEMİRSPOR7 2 4 1 8 4 4 10
10. İSTANBULSPOR7 2 4 1 12 11 1 10
11. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7 3 1 3 7 7 0 10
12. OSMANLISPOR7 3 1 3 9 10 -1 10
13. EKOL GÖZ MENEMENSPOR7 2 1 4 5 11 -6 7
14. ADANASPOR7 1 3 3 10 12 -2 6
15. ALTINORDU7 1 2 4 8 9 -1 5
16. GİRESUNSPOR7 1 2 4 6 13 -7 5
17. BOLUSPOR7 0 2 5 5 11 -6 2
18. ESKİŞEHİRSPOR7 1 1 5 8 14 -6 -2

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

8. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor

16.30 Boluspor-Giresunspor

19.00 Adanaspor-İstanbulspor

19.00 Altınordu-Altay

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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