Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 8. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Fatih Karagümrük evinde, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'de sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Hatayspor, puanını 17'ye çıkartarak haftayı lider tamamladı.
Haftanın sonuçları:
TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Akhisarspor-Eskişehirspor: 2-1
Hatayspor-Adana Demirspor: 2-1
Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Keçiörengücü-Balıkesirspor: 1-0
Boluspor-Giresunspor: 2-0
Adanaspor-İstanbulspor: 2-2
Altınordu-Altay: 0-3
Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: 2-0
Puan durumu
Ligin 8. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|8
|5
|2
|1
|12
|6
|6
|17
|2.
|AKHİSARSPOR
|8
|5
|1
|2
|11
|7
|4
|16
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|8
|4
|3
|1
|14
|8
|6
|15
|4.
|ALTAY
|8
|4
|3
|1
|14
|9
|5
|15
|5.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|8
|3
|5
|0
|6
|3
|3
|14
|7.
|BALIKESİRSPOR
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|2
|13
|8.
|BURSASPOR
|8
|5
|0
|3
|13
|12
|1
|12
|9.
|İSTANBULSPOR
|8
|2
|5
|1
|14
|13
|1
|11
|10.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|8
|3
|2
|3
|7
|7
|0
|11
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|8
|2
|4
|2
|9
|6
|3
|10
|12.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|8
|2
|2
|4
|5
|11
|-6
|8
|13.
|ADANASPOR
|8
|1
|4
|3
|12
|14
|-2
|7
|14.
|OSMANLISPOR
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|7
|15.
|ALTINORDU
|8
|1
|2
|5
|8
|12
|-4
|5
|16.
|BOLUSPOR
|8
|1
|2
|5
|7
|11
|-4
|5
|17.
|GİRESUNSPOR
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|8
|1
|1
|6
|9
|16
|-7
|-5
9. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak maçların programı şu şekilde:
25 Ekim Cuma:
19.00 Boluspor-Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
26 Ekim Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
16.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Ekol Göz Menemenspor (Menemen İlçe)
27 Ekim Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)
28 Ekim Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Akhisarspor (Osmanlı)