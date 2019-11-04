Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sahasında Altay'ı 3-2 mağlup eden Hatayspor, puanını 20'ye çıkardı ve bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

Hatayspor-Altay: 3-2

Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0

Adanaspor- Boluspor: 0-0

Akhisarspor- Adana Demirspor: 1-1

Keçiörengücü- Giresunspor: 0-0

Eskişehirspor- Osmanlıspor: 3-2

Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Altınordu- İstanbulspor: 1-1

Bursaspor-Balıkesirspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR 10 6 2 2 16 11 5 20 2. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 10 5 2 3 18 11 7 17 3. BALIKESİRSPOR 10 5 2 3 14 9 5 17 4. AKHİSARSPOR 10 5 2 3 13 10 3 17 5. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 10 5 2 3 11 8 3 17 6. FATİH KARAGÜMRÜK 10 4 4 2 15 10 5 16 7. BURSASPOR 10 6 1 3 15 13 2 16 8. ALTAY 10 4 3 3 16 14 2 15 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 10 3 6 1 7 6 1 15 10. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 10 4 2 4 8 11 -3 14 11. ADANA DEMİRSPOR 10 2 6 2 11 8 3 12 12. İSTANBULSPOR 10 2 6 2 16 16 0 12 13. OSMANLISPOR 10 4 1 5 13 16 -3 10 14. BOLUSPOR 10 2 3 5 10 12 -2 9 15. GİRESUNSPOR 10 2 3 5 9 16 -7 9 16. ADANASPOR 10 1 5 4 12 17 -5 8 17. ALTINORDU 10 1 3 6 9 17 -8 6 18. ESKİŞEHİRSPOR 10 2 1 7 13 21 -8 -2

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Maç programı

TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

8 Kasım Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Altay-Fatih Karagümrük

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor

16.30 Boluspor-Bursaspor

19.00 Balıkesirspor-Altınordu