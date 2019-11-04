Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Bursaspor, sahasında Balıkesirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Sahasında Altay'ı 3-2 mağlup eden Hatayspor, puanını 20'ye çıkardı ve bir hafta aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar
Hatayspor-Altay: 3-2
Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 1-0
Adanaspor- Boluspor: 0-0
Akhisarspor- Adana Demirspor: 1-1
Keçiörengücü- Giresunspor: 0-0
Eskişehirspor- Osmanlıspor: 3-2
Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Altınordu- İstanbulspor: 1-1
Bursaspor-Balıkesirspor: 0-0
Puan durumu
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|10
|6
|2
|2
|16
|11
|5
|20
|2.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|10
|5
|2
|3
|18
|11
|7
|17
|3.
|BALIKESİRSPOR
|10
|5
|2
|3
|14
|9
|5
|17
|4.
|AKHİSARSPOR
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|3
|17
|5.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|5
|2
|3
|11
|8
|3
|17
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|10
|4
|4
|2
|15
|10
|5
|16
|7.
|BURSASPOR
|10
|6
|1
|3
|15
|13
|2
|16
|8.
|ALTAY
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|2
|15
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|10
|3
|6
|1
|7
|6
|1
|15
|10.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|10
|4
|2
|4
|8
|11
|-3
|14
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|10
|2
|6
|2
|11
|8
|3
|12
|12.
|İSTANBULSPOR
|10
|2
|6
|2
|16
|16
|0
|12
|13.
|OSMANLISPOR
|10
|4
|1
|5
|13
|16
|-3
|10
|14.
|BOLUSPOR
|10
|2
|3
|5
|10
|12
|-2
|9
|15.
|GİRESUNSPOR
|10
|2
|3
|5
|9
|16
|-7
|9
|16.
|ADANASPOR
|10
|1
|5
|4
|12
|17
|-5
|8
|17.
|ALTINORDU
|10
|1
|3
|6
|9
|17
|-8
|6
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|10
|2
|1
|7
|13
|21
|-8
|-2
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
Maç programı
TFF 1. Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Altay-Fatih Karagümrük
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor
16.30 Boluspor-Bursaspor
19.00 Balıkesirspor-Altınordu