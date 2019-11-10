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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 11. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 1. Lig'in 11. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı.

Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u 2-0 yenerken, Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor ile Balıkesirspor- Altınordu müsabakaları 0-0, Boluspor- Bursaspor maçı da 1-1 berabere bitti.

Deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları şöyle sonuçlandı:

Adana Demirspor- Eskişehirspor: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 0-0

İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-2

Giresunspor- Osmanlıspor: 2-1

Altay- Fatih Karagümrük: 0-1

Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: 0-0

Boluspor-Bursaspor: 1-1

Balıkesirspor-Altınordu: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR11 6 3 2 16 11 5 21
2. FATİH KARAGÜMRÜK11 5 4 2 16 10 6 19
3. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR11 5 3 3 18 11 7 18
4. BALIKESİRSPOR11 5 3 3 14 9 5 18
5. AKHİSARSPOR11 5 3 3 13 10 3 18
6. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR11 5 3 3 11 8 3 18
7. KEÇİÖRENGÜCÜ11 4 6 1 9 6 3 18
8. BURSASPOR11 6 2 3 16 14 2 17
9. EKOL GÖZ MENEMENSPOR11 5 2 4 10 12 -2 17
10. ALTAY11 4 3 4 16 15 1 15
11. ADANA DEMİRSPOR11 2 6 3 13 11 2 12
12. İSTANBULSPOR11 2 6 3 17 18 -1 12
13. GİRESUNSPOR11 3 3 5 11 17 -6 12
14. BOLUSPOR11 2 4 5 11 13 -2 10
15. OSMANLISPOR11 4 1 6 14 18 -4 10
16. ADANASPOR11 1 5 5 12 19 -7 8
17. ALTINORDU11 1 4 6 9 17 -8 7
18. ESKİŞEHİRSPOR11 3 1 7 16 23 -7 1
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.

12. hafta programı

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

23 Kasım Cumartesi:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:

14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:

19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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