Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 11. haftası, bugün oynanan dört maçla tamamlandı.
Keçiörengücü sahasında Adanaspor'u 2-0 yenerken, Cesar Grup Ümraniyespor- Hatayspor ile Balıkesirspor- Altınordu müsabakaları 0-0, Boluspor- Bursaspor maçı da 1-1 berabere bitti.
Deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Hatayspor, 21 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları şöyle sonuçlandı:
Adana Demirspor- Eskişehirspor: 2-3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: 0-0
İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: 1-2
Giresunspor- Osmanlıspor: 2-1
Altay- Fatih Karagümrük: 0-1
Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: 0-0
Boluspor-Bursaspor: 1-1
Balıkesirspor-Altınordu: 0-0
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|11
|6
|3
|2
|16
|11
|5
|21
|2.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|4
|2
|16
|10
|6
|19
|3.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|11
|5
|3
|3
|18
|11
|7
|18
|4.
|BALIKESİRSPOR
|11
|5
|3
|3
|14
|9
|5
|18
|5.
|AKHİSARSPOR
|11
|5
|3
|3
|13
|10
|3
|18
|6.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|11
|5
|3
|3
|11
|8
|3
|18
|7.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|11
|4
|6
|1
|9
|6
|3
|18
|8.
|BURSASPOR
|11
|6
|2
|3
|16
|14
|2
|17
|9.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|11
|5
|2
|4
|10
|12
|-2
|17
|10.
|ALTAY
|11
|4
|3
|4
|16
|15
|1
|15
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|11
|2
|6
|3
|13
|11
|2
|12
|12.
|İSTANBULSPOR
|11
|2
|6
|3
|17
|18
|-1
|12
|13.
|GİRESUNSPOR
|11
|3
|3
|5
|11
|17
|-6
|12
|14.
|BOLUSPOR
|11
|2
|4
|5
|11
|13
|-2
|10
|15.
|OSMANLISPOR
|11
|4
|1
|6
|14
|18
|-4
|10
|16.
|ADANASPOR
|11
|1
|5
|5
|12
|19
|-7
|8
|17.
|ALTINORDU
|11
|1
|4
|6
|9
|17
|-8
|7
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|11
|3
|1
|7
|16
|23
|-7
|1
12. hafta programı
TFF 1. Lig'de 12. hafta maçlarının programı şöyle:
22 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
23 Kasım Cumartesi:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 Hatay-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)