Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 14. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya lider giren Hatayspor, Boluspor'u 3-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 3-1
Hatayspor-Boluspor: 3-0
Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 0-0
Akhisarspor- İstanbulspor: 4-3
Osmanlıspor- Altay: 0-0
Altınordu- Adanaspor: 1-0
Bursaspor- Giresunspor: 2-3
Adana Demirspor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 1-0
Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|14
|9
|3
|2
|21
|11
|10
|30
|2.
|AKHİSARSPOR
|14
|7
|4
|3
|21
|16
|5
|25
|3.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|14
|7
|3
|4
|15
|10
|5
|24
|4.
|BURSASPOR
|14
|8
|2
|4
|22
|19
|3
|23
|5.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|14
|6
|4
|4
|24
|20
|4
|22
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|5
|7
|2
|12
|9
|3
|22
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|14
|6
|4
|4
|16
|15
|1
|22
|8.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|1
|20
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|14
|5
|4
|5
|14
|11
|3
|19
|10.
|GİRESUNSPOR
|14
|5
|4
|5
|16
|20
|-4
|19
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|14
|4
|6
|4
|17
|14
|3
|18
|12.
|ALTAY
|14
|4
|5
|5
|18
|18
|0
|17
|13.
|İSTANBULSPOR
|14
|3
|6
|5
|24
|23
|1
|15
|14.
|ALTINORDU
|14
|3
|4
|7
|13
|19
|-6
|13
|15.
|OSMANLISPOR
|14
|4
|2
|8
|16
|23
|-7
|11
|16.
|BOLUSPOR
|14
|2
|5
|7
|13
|20
|-7
|11
|17.
|ADANASPOR
|14
|1
|6
|7
|15
|24
|-9
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|14
|4
|2
|8
|21
|27
|-6
|5
Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silinmiştir.
15. hafta programı
13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor
14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor
15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor
19.00 Altınordu-Bursaspor