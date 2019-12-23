Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 16. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftaya lider giren Hatayspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek ilk basamaktaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-2
Hatayspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 1-2
Akhisarspor- Boluspor: 0-0
Osmanlıspor- İstanbulspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Altay: 1-3
Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: 0-2
Ekol Göz Menemenspor- Bursaspor: 2-1
Giresunspor- Altınordu: 1-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|HATAYSPOR
|16
|11
|3
|2
|23
|11
|12
|36
|2.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|16
|8
|4
|4
|21
|17
|4
|28
|3.
|AKHİSARSPOR
|16
|7
|6
|3
|21
|16
|5
|27
|4.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|8
|3
|5
|18
|13
|5
|27
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|16
|6
|7
|3
|14
|10
|4
|25
|6.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|16
|7
|4
|5
|27
|24
|3
|25
|7.
|BURSASPOR
|16
|8
|3
|5
|23
|21
|2
|24
|8.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|16
|6
|5
|5
|16
|12
|4
|23
|9.
|ALTAY
|16
|6
|5
|5
|22
|19
|3
|23
|10.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|16
|6
|5
|5
|20
|19
|1
|23
|11.
|ADANA DEMİRSPOR
|16
|5
|6
|5
|21
|17
|4
|21
|12.
|GİRESUNSPOR
|16
|5
|5
|6
|17
|23
|-6
|20
|13.
|İSTANBULSPOR
|16
|4
|7
|5
|26
|24
|2
|19
|14.
|ALTINORDU
|16
|3
|6
|7
|14
|20
|-6
|15
|15.
|OSMANLISPOR
|16
|4
|3
|9
|17
|25
|-8
|12
|16.
|BOLUSPOR
|16
|2
|6
|8
|13
|22
|-9
|12
|17.
|ADANASPOR
|16
|1
|6
|9
|16
|28
|-12
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|16
|4
|2
|10
|22
|30
|-8
|5
17. hafta programı
27 Aralık Cuma:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Bursaspor-Hatayspor
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor
19.00 Altay-Giresunspor