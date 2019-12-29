Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Devre arasına girilen TFF 1. Lig'de, 18-19 Ocak 2020 haftasında oynanacak ikinci yarı 18. hafta maçları şöyle:

Not: Eskişehirspor'un 9, Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer puanı silinmiştir.

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Haftaya lider giren Hatayspor , deplasmanda Bursaspor 'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi.

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